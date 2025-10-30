العدل تستعيد أكثر من 20 مليون دولار للعراق بعد كسب دعوى قضائية دولية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انع "صدر قرار قضائي من لصالح جمهورية ، يقضي باسترداد مبلغ (20,487,308.47) دولار أمريكي ضد المدان الهارب (ع،ق)، وذلك بعد إقامة دعوى ضده أمام المحاكم المختصة في جمهورية ".‏وأوضحت: أنها "تابعت القضية بعد تسلّمها من / دائرة الاسترداد، والمتعلقة بالمدان الهارب (ع،ق) من تسديد قروض مصرفية كان قد اقترضها من ولم يقم بإعادتها، حيث تصرّف بالمبلغ لحسابه الشخصي مقابل ضمانات غير كافية".‏وأضافت: انها "استمرت بمتابعة الدعوى لحين صدور القرار القضائي لصالح العراق عن رئيس ، والذي قضى بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة بالصيغة التنفيذية، لاسترداد مبلغ عشرين مليوناً وأربعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية دولارات أمريكية وسبعة وأربعين سنتاً من المدان الهارب، والتنفيذ على أمواله المحجوزة في لبنان".