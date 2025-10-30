المناخ يهدد باندثار مهد الحضارات.. الملح "يأكل" اثار بابل وأور

وقال رويترز ان ملوحة التربة تزداد بسبب الطقس الجاف والقاسي، مما يُلحق الضرر بالآثار التاريخية في أطلال مدن مثل أور مسقط رأس النبي إبراهيم، وبابل التي كانت في الماضي عاصمة لإمبراطوريات عظيمة، وتسببت بالفعل في تدهور الجانب الشمالي من زقورة أور، وهو معبد هرمي ضخم مدرج كُرس قبل أكثر من 4000 عام لإله القمر نانا.وقال عبد الله ، عالم الآثار في دائرة الآثار بمحافظة حيث تقع مدينة أور ان "الغبار والرياح يسببان تآكلا في الأجزاء الشمالية من البناء".وأضاف نصر الله ان "الطبقة الثالثة متآكلة بسبب العوامل الجوية والتغيرات المناخية، وبدأ الآن التآكل في الطبقة الثانية من الزقورة".وتقول رويترز انه "على مسافة قريبة، تنخر رواسب في الطوب اللبن الذي يشكل مقبرة أور الملكية، التي اكتشفها عالم الآثار البريطاني السير في عشرينيات الماضي، وهي الآن مُعرضة لخطر ".وقال الدكتور المفتش في دائرة الآثار بذي قار "هذه الأملاح ظهرت نتيجة الاحتباس الحراري وتغير المناخ مما أدى إلى تدمير أجزاء مهمة من المقبرة"، مضيفا ان "هذه الأملاح ستتسبب في انهيارات تامة".وفي أعالي ، تتعرض المواقع الأثرية لبابل القديمة لخطر أيضا، وصرح الدكتور منتصر لوزارة الثقافة والسياحة العراقية لرويترز بأن هذه المواقع بحاجة ماسة إلى الاهتمام والترميم، لكن نقص التمويل لا يزال يشكل تحديا.وتهدد مستويات الملوحة العالية في مدينة التاريخية المواد الطينية المستخدمة في بناء الأبنية القديمة، والتي لا تزال الرسومات المُتقنة واضحة عليها.وذكر الحسناوي أن هذه المواد تم استخراجها مباشرة من الأرض التي كانت معدلات الملوحة بها قليلة في ذلك الوقت، مما كان من المفترض أن يجعلها أقل عرضة لتغير المناخ. لكن ممارسات الترميم غير الصحيحة في العقود السابقة جعلت الأبنية القديمة أكثر عرضة للخطر، وأدى ارتفاع معدلات الملوحة إلى الحاجة لإعادة ما تم إفساده.وقال الحسناوي "الآن مشكلة التملح تزيد بالمياه السطحية وبالتالي بالمياه الجوفية... والنتيجة راح تعمل على اندثار كثير من المدن التي لا زالت تحت التراب".