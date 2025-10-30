حملة رقابية مكثفة في المنافذ الحدودية لضمان جودة المستوردات

وذكر فياض في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة شملت منافذ رئيسية برية وبحرية، ضمت وأم قصر الجنوبي وسفوان والشلامجة وأبو فلوس في ، ومنفذي عرعر وطريبيل في ، ومنفذ الشيب في ، وزرباطية في ، ومنفذي مندلي والمنذرية في "، مؤكدا ان "العيّنات المسحوبة تنوعت لتشمل سلعاً غذائية، وإنشائية، وكيميائية، وهندسية، وذلك في إطار برنامج متكامل لمراقبة الجودة يُطبّق على جميع الإرساليات الواردة عبر المنافذ الرسمية والخاضعة لقوانين الجهاز النافذة".وأضاف، ان "تُعدّ هذه الحملة جزءاً من الآليات الرقابية التي يعتمدها الجهاز لمتابعة أداء الشركات الفاحصة المرخّصة والمخولة، والتحقق من التزامها بالمعايير القياسية. وقد تم سحب عددٍ من العيّنات العشوائية لإجراء التحاليل المختبرية اللازمة، بهدف التأكد من مطابقة البضائع للمواصفات الفنية المعتمدة ومن سلامتها قبل دخولها السوق المحلي".واردف أن "الجهاز سيواصل تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري ومنتظم، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز منظومة الرقابة النوعية ومنع دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط الفنية والصحية المطلوبة إلى البلاد".