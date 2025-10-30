مجلس الخدمة يعلن أسماء وجبة جديدة من المتقدمين على التعيينات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نجوم العلوم - الموسم 17
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545410-638974130996785130.png
مجلس الخدمة يعلن أسماء وجبة جديدة من المتقدمين على التعيينات
محليات
2025-10-30 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,039 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلن
مجلس الخدمة الاتحادي
، اليوم الخميس، عن الوجبة الـ21 من المتقدمين على التعيينات.
وقال المجلس في بيان للسومرية نيوز، انه "تم اليوم الإعلان عن أسماء الوجبة الثامنة عشر من المتقدمين بعد تدقيقها، من مبدأ الشفافية والنزاهة".
وأضاف "على جميع المتقدمين مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه".
وذكر ان "المجلس سيقوم بإرسال البيانات الى
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
لعمل التقاطع الوظيفي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مجلس الخدمة يعلن أسماء وجبة جديدة من المتقدمين على التعيينات
07:24 | 2025-09-24
مجلس الخدمة يعلن اسماء وجبة جديدة من المتقدمين للتعيين
07:04 | 2025-08-30
مجلس الخدمة يعلن اسماء وجبة جديدة من المتقدمين للتعيين
03:06 | 2025-08-20
مجلس الخدمة يعلن أسماء الوجبة التاسعة من المتقدمين للتعيين
07:49 | 2025-08-20
مجلس الخدمة
تعيينات
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
ديوان الرقابة المالية
مجلس الخدمة الاتحادي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
مجلس ال
التعيين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
52.78%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.82%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
14.61%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
13.79%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
اخترنا لك
وزير التعليم يقرر معالجة الحالات الحرجة لمواد المراحل المنتهية في الامتحان التقويمي
06:50 | 2025-10-30
الصحة توضح حقيقة تفشي فيروس في المدارس
06:47 | 2025-10-30
إطلاق استمارة التقديم الى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص
06:23 | 2025-10-30
حملة رقابية مكثفة في المنافذ الحدودية لضمان جودة المستوردات
05:17 | 2025-10-30
المناخ يهدد باندثار مهد الحضارات.. الملح "يأكل" اثار بابل وأور
05:14 | 2025-10-30
السيد الصدر يرد على اتهامات حرق الصناديق: من يفعل ذلك ليس منا
04:38 | 2025-10-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.