إطلاق استمارة التقديم الى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص

وحددت ضوابط التقديم أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات، بحسب بيان لوزارة التعليم.وفي الوقت الذي يمكن للطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2024/2023 والسنة الدراسية 2025/2024 التقديم الى هذه القناة فإن الوزارة تؤكد أن السابق للطالب (المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي) سيلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن قناة التعليم الموازي ولا يحق له العودة إلى قبوله السابق.ويستمر التقديم الالكتروني عبر بوابة دائرة الدراسات (https://dirasat.mohesr.gov.iq) لغاية يوم الاثنين الموافق 2025/11/3، وفقا للبيان.