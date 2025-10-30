الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545451-638974166491303285.jpg
إطلاق استمارة التقديم الى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص
محليات
2025-10-30 | 06:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
621 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني إلى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي) في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2026/2025.
وحددت ضوابط التقديم أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات، بحسب بيان لوزارة التعليم.
وفي الوقت الذي يمكن للطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2024/2023 والسنة الدراسية 2025/2024 التقديم الى هذه القناة فإن الوزارة تؤكد أن
القبول
السابق للطالب (المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي) سيلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن قناة التعليم الموازي ولا يحق له العودة إلى قبوله السابق.
ويستمر التقديم الالكتروني عبر بوابة دائرة الدراسات (https://dirasat.mohesr.gov.iq) لغاية يوم الاثنين الموافق 2025/11/3، وفقا للبيان.
إطلاق استمارة التقديم
الى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
التعليم العالي
السومرية نيوز
وزارة التعليم
سومرية نيوز
السومرية
القبول
+A
-A
