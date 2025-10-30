الصحة توضح حقيقة تفشي فيروس في المدارس

وقال المتحدث باسم الوزارة، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الأنباء التي تحدثت عن تفشٍ وبائي لحالات الأنفلونزا في المدارس العراقية، عارية عن "، مبينا أن "الوزارة تسجل حاليا زيادة نسبية مقبولة في الإصابات تتماشى مع التغيرات المناخية ودخول موسم ، لكنها لا تمثل زيادة معنوية أو مقلقة".وتابع، أن "الوزارة لم تسجل أي سلالات جديدة من مسببات الأمراض التنفسية"، مشدداً على أن "أي متغير وبائي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وشفاف عبر وسائل الإعلام".وأضاف، أن "الزيادة الحالية في إصابات الإنفلونزا موسمية ومؤقتة، وتأتي ضمن المعدلات الطبيعية المرتبطة بفصل الشتاء والتقلبات المناخية".