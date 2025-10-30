وزير التعليم يقرر معالجة الحالات الحرجة لمواد المراحل المنتهية في الامتحان التقويمي

وجاء في نص القرار – بحسب بيان لوزارة التعليم - حرصا على مستقبل أبنائنا الطلبة واستنادا الى ما وردا من احصائيات للتخصصات المشمولة بالامتحان التقويمي تقرر الآتي:معالجة الحالات الحرجة لطلبة المراحل المنتهية حصرا بمنحهم ما لا يزيد عن درجة واحدة فقط للمواد المشمولة بالامتحان التقويمي كافة على أن تمنح لمرة واحدة وبما يحقق مصلحة الطالب لأغراض التخرج للسنة الدراسية 2025/2024.