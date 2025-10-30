السوداني يؤكد لممثلي عوائل شهداء سبايكر التزام الحكومة بمتابعة شؤونهم

وذكر بيان لمكتبه، ان "استقبل مجموعة من ممثلي عوائل شهداء جريمة ، من أبناء ، وذلك خلال زيارته إلى المحافظة".وأكد "حرصه على اللقاء بأسر الشهداء المضحين، ومتابعته الشخصية لأعمال اللجنة المعنية بإيجاد رفات المفقودين من ضحايا هذه الجريمة النكراء".واستمع رئيس إلى مطالب ذوي الشهداء، مشدداً على التزام الحكومة برعايتهم ومتابعة شؤونهم وتوفير الاهتمام اللازم بهم، من قبل الدوائر والمؤسسات المعنية، وفق البيان.