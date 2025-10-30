زوجة فنان.. نقابة الفنانين تنعى أكاديمية عراقية

وقالت النقابة، في بيان، "تنعى رحيل امتثال ، والتي وافتها إثر مرضٍ عضال سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وتلامذتها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه ".وأضاف البيان، "وتعزي نقابة الفنانين العراقيين الفنان التشكيلي برحيل زوجته الدكتورة امتثال الطائي".وأشار البيان، إلى أن "لراحلة استاذة كانت مادة (الأزياء) في الجميلة".