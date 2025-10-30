السوداني: اطلاق مشاريع جديدة بقيمة (33) ترليون دينار

وذكر بيان لمكتبه، ان "استقبل مجموعة من أساتذة ونخب وكفاءات ، وعبر عن ترحيبه بالحضور، وأكد حرصه على اللقاء للاستماع الى الآراء والطروحات، لدورهم المهم في التوجيه والمساهمة بصناعة الرأي والوعي الذي يرتقي بالمجتمع".وأكد رئيس أن المشاركة بالانتخابات قرار يحدد المسار، ونأمل من النخب والكفاءات ان يكون دورهم مؤثراً وداعماً لأي مشروع وطني يتضمن رؤيةً وبرنامجاً، موضحاً أن بعض الجهات تعتمد التسقيط والتضليل والتشويه من دون تقديم برنامج واضح.وشدد السوداني على "أهمية المصداقية والشفافية في وضع الحلول والمعالجات للتحديات التي تواجهنا من خلال اعتماد رؤية وخطط ممنهجة، مشيراً الى ما تحقق من انجازات مهمة في مختلف القطاعات خلال السنوات الثلاث من عمر الحكومة، التي مضت بتنفيذ الأولويات الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات".وأشار إلى "اطلاق مشاريع جديدة في جميع المحافظات بقيمة (33) ترليون دينار، في حين أن الحكومة الحالية ورثت بحدود 131 ترليون دينار هي ديون من مشاريع الحكومات السابقة، مؤكداً أن يملك الكثير من الفرص المهمة غير المستغلة وتحتاج الى اصلاحات حقيقية، كما شدد على أهمية التمييز بين المشروع السياسي المحافظ على أمن البلد واستقراره، والسياسات الانفعالية وخلق الأزمات الداخلية والخارجية".