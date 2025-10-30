على خطى المركز.. إقليم كردستان يقرر حظر لعبة روبلوكس

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مسؤول أمريكي يكشف عن مهلة جديدة لحماس
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545470-638974352132343774.webp
على خطى المركز.. إقليم كردستان يقرر حظر لعبة روبلوكس
محليات
2025-10-30 | 11:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
363 شوهد
أعلنت
وزارة النقل
والاتصالات، اليوم الخميس، حظر لعبة روبلوكس ضمن باقات الإنترنت العائلية، في خطوة أعقبت قرار مماثل للحكومة الاتحادية صدر قبل نحو 10 ايام.
وألزمت الوزارة، جميع شركات الاتصالات المرخصة في
إقليم كردستان
بحظر لعبة روبلوكس عبر باقة الإنترنت العائلية.
وفي 19 تشرين الأول الجاري، أعلنت
وزارة الاتصالات
، حظر لعبة "روبلوكس" في
العراق
بشكل رسمي.
وذكرت الوزارة، في بيان: "حرصاً على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الأخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات
الانترنت
في العراق، نعلن حظر لعبة روبلوكس داخل البلاد استناداً الى قرارات
المحكمة الاتحادية العليا
".
وأضافت أن "القرار يأتي بعد دراسة مستفيضة ورصد ميداني أظهر أن اللعبة تتضمن عدداً من المخاطر الأمنية والاجتماعية والسلوكية من بينها إتاحة التواصل المباشر بين المستخدمين بشكل يعرض فئة الأطفال والمراهقين إلى محاولات استغلال أو ابتزاز إلكتروني واحتواء بعض محتويات اللعبة على مشاهد وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية".
وبينت أن "هناك إيحاءات جنسية وعمليات ابتزاز فضلاً عن ألفاظ نابية وتجاوزات على الذات الإلهية وغيرها من السلبيات".
وأشارت إلى "انتشار روابط مزيفة ومنصات غير رسمية تدعي تقديم مكافآت داخل اللعبة وتستخدم في سرقة البيانات والمعلومات الشخصية وتشجيع المستخدمين على عمليات شراء داخلية متكررة تسبب أعباء مالية على الأسر العراقية، إضافة إلى تزايد حالات الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية بين المستخدمين الصغار نتيجة الاستخدام المفرط للعبة".
كما لفتت الوزارة، إلى "استمرارها في رصد ومتابعة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تمس القيم الأخلاقية او تهدد سلامة المستخدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة".
واتهمت دول عدة شركة "روبلوكس" بالتقاعس المتعمد عن تطبيق إجراءات السلامة الضرورية لحماية الأطفال أثناء استخدام منصتها.
ووفقاً لما ورد في الدعاوي، فإن عدد مستخدمي "روبلوكس" يبلغ نحو 82 مليون شخص يومياً، يشكّل من هم دون سن الثامنة عشرة أكثر من نصفهم.
يشار الى أن لعبة روبلوكس من تطوير شركة روبلوكس كوربوريشن، وهي متاحة على أنظمة التشغيل ويندوز،
آي أو إس
، أندرويد، إكس بوكس، وبلاي ستيشن.
تم إطلاق اللعبة لأول مرة في عام 2006، ومعظم الذين يلعبون روبلوكس هم دون سن 16 عاماً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
لحظة فتح أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان بعد الاتفاق مع بغداد (فيديو)
11:33 | 2025-09-27
استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق
00:55 | 2025-09-27
إقليم كردستان يعطل الدوام غدا بمناسبة المولد النبوي الشريف
05:47 | 2025-09-03
رئاسة إقليم كردستان: نؤكد على سيادة القانون وحماية أمن السليمانية
06:25 | 2025-08-22
على
خطى المركز.. إقليم كردستان يقرر حظر لعبة روبلوكس
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية
الاتحادية العليا
وزارة الاتصالات
إقليم كردستان
محكمة الاتحاد
وزارة النقل
بلاي ستيشن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
56.08%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
15.17%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.49%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
14.27%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
الأكثر مشاهدة
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
اخترنا لك
"بُناة العزم" تباشر بإكساء وصيانة شوارع شمالي بغداد
15:51 | 2025-10-30
بغداد.. الإطاحة بعصابة لسرقة المحولات الكهربائية من المناطق السكنية والاماكن الصناعية (فيديو)
13:14 | 2025-10-30
البصرة تنتج أكثر من 27 مليون بيضة خلال شهر
12:38 | 2025-10-30
الصحة توضح حقيقة رفع تسعيرة باص مراجعة المستشفيات إلى 15 ألفاً
12:31 | 2025-10-30
السوداني: اطلاق مشاريع جديدة بقيمة (33) ترليون دينار
10:56 | 2025-10-30
زوجة فنان.. نقابة الفنانين تنعى أكاديمية عراقية
10:26 | 2025-10-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.