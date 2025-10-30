الصحة توضح حقيقة رفع تسعيرة باص مراجعة المستشفيات إلى 15 ألفاً

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لـ ، أنه " تنفي رفع تسعيرة باص مراجعة المستشفيات إلى 15 ألف دينار".وحذرت الوزارة من "محاولات التظليل في مواقع التواصل الاجتماعي".