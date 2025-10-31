التربية تصدر قرارا يتعلق بالراسبين في مدارس المتميزين وكلية بغداد

وحسب وثيقة أصدرها للوزارة فأن " العام والاهلي والاجنبي قررت السماح للطلبة الراسبين سنتين متتاليتين في مدارس المتميزين وثانويات التسجيل في المدارس المسائية والاستضافة في تلك المدارس كون دراستهم باللغة الانكليزية للمواد العلمية".وأشارت الوثيقة الى أن "الطلاب المشمولين يؤدون امتحاناتهم في المدارس المستضافين فيها للعام الدراسي (2025_2026)".