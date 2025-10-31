مخالفات إشعاعية في مركز صحي وتوصيات عاجلة للعاملين

وقالت الهيأة في ورد لـ ، ان "فريق فني من الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية – فرع قام بزيارة تفتيشية إلى ومركز صحي ، للتأكد من مدى التزامهما بقواعد السلامة الإشعاعية".وقال الديوانية اسعد ناظم ان "نتائج المسح الإشعاعي الدوري والكشف الموقعي اظهرت وجود مخالفات في مركز صحي حي ، تضمنت غياب الزجاجة الرصاصية، وجود عطل في محدد الحزمة وجهاز التبريد، وعدم وجود مفرغة هواء في التحميض، مما أدى إلى تراكم الأبخرة والغازات في مركز صحي حي الرابع".واضافت "تم توجيه توصيات عاجلة للعاملين للحفاظ على سلامتهم وسلامة المراجعين، مع التأكيد على الالتزام الصارم بتعليمات الهياة"، مشيرة إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المراكز المخالفة خلال عشرة أيام في حال عدم معالجة هذه المخالفات في غرف الأشعة".