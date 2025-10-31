بمشاركة عربية.. انطلاق النسخة التاسعة من حفل تخرج طالبات الجامعات في كربلاء

وقال نائب الأمين العام للعتبة عباس موسى، في كلمته خلال انطلاق فعاليات الحفل إن "العتبة المقدسة أقامت تحت ظلال قبة أبي الفضل (ع)، النسخة التاسعة من حفل التخرج المركزي لطالبات الجامعات العراقية دفعة بنات الكفيل، في مشهد يزدان بالفخر والإيمان ويتوج برسالة العلم والعطاء".وأشار الى أن "الحفل يقام تحت شعار (من نور فاطمة -ع- نضيء العالم)، وللعام الدراسي 2024 / 2025، بمشاركة 5000 طالبة من 14 محافظة عراقية، إلى جانب مشاركة 231 طالبةً من 7 دول عربية وإسلامية هي (الكويت، ، ، ، ، باكستان، لبنان)".وأضاف أن "الحفل يأتي ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تركز عليها العتبة المقدسة في تعزيز انتماء الإنسان لدينه ووطنه وترسيخ قيم الإيمان والمعرفة، وهو يأتي ضمن نهجها في السير على خطى المرجعية الدينية وترجمة توجيهاتها في احترام الإنسان وربط المنجز العلمي بمنهج أئمة أهل البيت (ع)".وأوضح أن "تجمع الخريجات من المحافظات كافة يمثل أنموذجًا لأطياف الشعب العراقي، في مشهد يرسم وحدة الوطن ويجسد تنوعه، إذ تلتقي جميع الألوان على لوحة واحدة وهي لوحة العلم والولاية والإخلاص، كما أنَّ هذا الحفل يمتد من نجاح إلى نجاح حاملاً في طياته رسالة عميقة تؤكد أنَّ العلم لا ينفصل عن القيم، ويهدف إلى تعزيز منظومة وروح الانتماء لدى المشاركات، وتخريج جيل يجمع بين العلم والوعي والمسؤولية".وتتضمن فعاليات الحفل في فترته الصباحية فقرات متعددة، منها أداء قسم التخرج وعهده عند مرقد أبي الفضل العباس (ع)، وتأدية زيارته، ومسيرة بين العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إلى جانب فقرات أخرى.أما فعاليات الفترة المسائية، فستقام في مجموعة العميد التربوية، وتتضمن إلقاء كلمات وقصائد، وعرضًا مسرحيًّا، بالإضافة إلى تكريم عدد من عوائل الشهداء، تثمينًا من العتبة المقدسة لبطولات وتضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل ، ومواساة لعوائلهم.وتقيم العتبة العباسية المقدسة حفل تخرج دفعة بنات الكفيل، بهدف تقديم الدعم المعنوي للطالبات المتخرجات، واختتام مسيرتهن التعليمية وانطلاقتهن نحو الحياة العملية من رحاب أبي الفضل العباس (ع).