فتوى دينية تحرم بيع وشراء البطاقة الانتخابية: سحت حرام

وقال المتحدث باسم المجلس في تصريح نشرته وسائل الاعلام ان "بطاقات الاقتراع تسبب تخريبا في عملية الاقتراع وعليه أفتى في بكامل أعضائه بحرمة بيع او شراء البطاقة الانتخابية"، مبينا أن "ثمنها من السحت الحرام".وأكد أن "التصويت أمانة في ذمة المصوت، وبيع وشراء بطاقات الاقتراع للشعب والوطن والثروة العامة"، مشددا أن "سوء استخدام بطاقة الناخب عامل مساعد للتزوير ووصول الفسدة وغير المستحقين للبرلمان وإدارة البلد".وأشار إلى أن "بيع بطاقة الناخب يندرج ضمن المخالفات من الوجهة القانونية، ومن هذا المنطلق فإن للإفتاء في إقليم تعتبر العملية غير شرعية".