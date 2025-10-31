"فرحة" في المناطق الزراعية ببغداد... إعلان عن إيصال الماء لكل بيت ومزرعة

وقال المتحدث باسم أمانة ، عدي الجنديل إن "المناطق الزراعية أصبحت مناطق واقع حال، حيث كان هناك اهتمام ومتابعة من قبل رئيس بهذه الشريحة من المواطنين الذين بنوا وسكنوا في تلك المناطق بسبب كثرة الطلب على السكن في السنوات السابقة"، بحسب "واع".وأضاف أن "هذه المناطق عانت في السابق من الإهمال وقلة الخدمات، ولذلك أسس رئيس مجلس الوزراء الجهد الفني الهندسي لتقديم الخدمات المتكاملة للأراضي الزراعية وفق جداول محددة".وتابع أن "أمانة بغداد عملت على ايصال الماء لهذه المناطق لكي لا يكون هناك تجاوز، حيث كان هناك في السنوات السابقة تجاوز على شبكات المياه وعلى حصص المناطق التي يتم تجهيزها بالماء ، ويتم الآن ربط هذه المناطق بشبكات المياه".ولفت إلى أن "أمانة بغداد عملت أيضاً على إنشاء مجمعات جديدة لضمان استمرار تجهيز للمواطنين في تلك المناطق بالمياه الصالحة للشرب لكي لا تؤثر على باقي المناطق الرسمية داخل العاصمة".