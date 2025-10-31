مشاهد توثق استمرار ضخ مياه المجاري إلى نهر دجلة وسط بغداد

– محليات



وثقت مواطنون، اليوم الجمعة، مشاهد ضخ مياه المجاري مباشرة إلى نهر وسط العاصمة ، ما أثار قلقاً واسعاً حول التلوث البيئي والمخاطر الصحية.

وتأتي هذه المشاهد وسط دعوات بيئية متكررة من منظمات والناشطين للمطالبة بحماية والحفاظ على نوعية المياه، كونها مصدر حياة للمدينة وتستخدم في الشرب والزراعة والصناعة.



وعلى الرغم من بعض الإجراءات الحكومية، إلا أن المشاهد الأخيرة تشير إلى أن التلوث لا يزال يمثل مشكلة مزمنة تتطلب حلولاً عاجلة ومستدامة للحفاظ على نهر دجلة كأحد أهم الموارد المائية في .

