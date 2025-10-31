21 جامعة عراقية تحقق نتائج "متميزة" في تصنيف Leiden للأداء البحثي العالمي

ويرتكز هذا التصنيف () على قياس جودة المخرجات البحثية وتأثيرها في المجتمع العلمي استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة:*نسبة البحوث ضمن أعلى 10% عالميًا من حيث الاستشهادات.*معدل الاستشهادات المعياري (MNCS).*مؤشرات التعاون العلمي الدولي.*تحليل الإنتاج البحثي كمًّا ونوعًا.وأظهرت نتائج التصنيف الحضور التنافسي لكل من والجامعة التكنولوجية والجامعة المستنصرية وجامعة بابل وجامعة وجامعة وجامعة الكوفة وجامعة وجامعة النهرين وجامعة وجامعة وجامعة وجامعة وجامعة في والجامعة التقنية الوسطى وجامعة وجامعة دهوك وجامعة واسط والجامعة العراقية وجامعة وجامعة بوليتكنك السليمانية.ويعد تصنيف CWTS Leiden Ranking الصادر عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا (CWTS) في جامعة ليدن الهولندية من أهم التصنيفات العالمية المتخصصة في تحليل الأداء البحثي إذ يعتمد على بيانات منصّة Web of Science التابعة لمؤسسة Clarivate العالمية ويتميّز بدقته وموضوعيته في قياس الأثر العلمي للمؤسسات الأكاديمية، بحسب بيان لوزارة التعليم.