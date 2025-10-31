امراة تقتل زوجها داخل منزلهما في بغداد

وقال المصدر لـ ان "شجارا بين زوج وزوجته وقع داخل منزلهما تطور الى استخدام السلاح الابيض في قضاء ببغداد، ما اسفر عن اصابة الزوج في الحال".واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".