التربية: نتعرض لحملة مأجورة تقودها زمرة من المزورين والمتضررين

وذكر بيان للوزارة، انها "تستنكر الحملة المأجورة التي تتعرض لها مؤخراً من خلال زمرة من المزورين والمتضررين في محاولة يائسة لتشويه صورة المنجزات أمام الرأي العام".وأكد البيان، أن "ما يُنشر في بعض المنصات الإعلامية لا يعدو كونه افتراءات وأكاذيب مدفوعة الثمن، تستهدف الوزارة وقيادتها دون أدنى مهنية أو مسؤولية، في وقت يشهد فيه الجميع حجم الجهود والنجاحات المتحققة ميدانياً"، مشيرا الى ان الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج للأكاذيب ويمارس التضليل، وهي ماضية بثقة في طريقها، متمسكة برسالتها الإصلاحية، واضعة المواطن العراقي الحَكم الأول على أدائها، إيماناً منها بأن العمل لا تهزه حملات التشويه مهما كانت وتنوعت ادواتها".وأتم البيان، "فيما تكشف لنا توقيتات هذه الحملة دوافعها السياسية، بعد أن فشلت تلك الجهات في تحقيق مصالحها داخل المؤسسة التربوية".