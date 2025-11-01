ليل بارد في هذه المحافظة.. الحرارة 9 مئوية

نيوز- محلي

توقعت ، اليوم السبت، انخفاضا في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.



وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاثنين سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".واضافت ان "طقس يومي الثلاثاء والاربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستكون في وميسان 33 وفي وواسط والديوانية 31 وفي 28 ودهوك 27 والسليمانية 26"، موضحة ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد ستكون في وذي قار والبصرة 16 وفي بغداد وصلاح الدين 12 وفي اربيل ودهوك 11 والسليمانية 9".