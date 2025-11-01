وضع حجر الأساس لمجسرين جديدين ببغداد.. احدهما قد يحل ازمة سكن!

وحضرت خلال وضع امين امين حجر الأساس لمشروع مجسر ساحة عنتر برعاية ، فيما وصف موسى هذا المشروع بانه "احد مشاريع الستة ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية الثانية".وقال في حديث للسومرية ان " المشروع بطول ١٢٠٠ متر، وضمن قاطع بلدية الاعظمية وبعرض ١١ متر يضم ثلاث مسارات ويربط شارع المشاتل وصولاً إلى شارع الدلال وصولا إلى شارع عمر "، مبينا ان "هذه العقدة المرورية سيتم حلها تماما بعد انجاز المشروع".وفي ذات السياق، رافقت السومرية امين بغداد أيضا لوضع حجر الأساس لمشروع انشاء مجسر ٥٥ في بشارع شارع الداخل"، وقال موسى ان "المجسر يقع في تقاطع شارع الداخل مع ، وسيحل هذا المشروع ازمة السكن، وأزمة الازدحامات".وبين انه "انهينا اعمال مجسر حارث واوعز رئيس باطلاق اسم الشهيد على هذا المجسر الجديد ضمن توجهات الحفاظ على ذكر شهداء مدينة ".وأوضح ان "مجسرين اخرين وهما مجسر الحسين ومجسر تقاطع الدرويش سيتم اطلاقهما قريبا".