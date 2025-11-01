العراق يهدر ثروة بمليارات الدولارات وتوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إنّ "بيئة تزخر بالثروات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن النفط، ومن أبرزها رمال السيليكا"، مبينًا أن "الاستكشافات الأولية تشير إلى أن تضم نحو 600 مليون طن مكتشف وأكثر من مليار طن احتياطي بنقاوة تصل إلى 98%".وأضاف المرصد "في الأشرف توجد كميات تقدر بنحو 330 مليون طن من الرمال الصالحة لصناعة الزجاج، وحوالي 577.5 مليون طن لصناعة الزجاج الملوّن، ليبلغ الإجمالي نحو 907.5 مليون طن من رمال السيليكا المستكشفة بنقاوة تقارب 95%"، مشيرا إلى أن "سعر الطن الواحد من رمال السيليكا يتراوح بين 100 و150 دولارًا، ما يجعل استثمار هذه الموارد قادرًا على رفد الموازنة العامة بمليارات الدولارات، فضلًا عن توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في المحافظتين".وانتقد المرصد "ضعف الإجراءات في استثمار هذه الخامات رغم وجود كفاءات عراقية قادرة على إدارتها"، مشددًا على "ضرورة تعديل قانون الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدّل، بما يتيح فرصًا أكبر لاكتشاف واستثمار الثروات الطبيعية في البلاد".واكد ان "استثمار هذه الرمال ستوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل".وتستخدم رمال السيليكا في صناعة الزجاج والمنتجات السيليكونية ومواد البناء، كما تدخل في الأجهزة الإلكترونية والخلايا الشمسية وأعمال الفلترة.وبلغ حجم استهلاك رمال السيليكا عالمياً نحو 479 مليون طن خلال عام 2024، بقيمة تتراوح تقريبًا بين 14 و72 مليار دولار حسب جودة الرمال وسعر السوق.