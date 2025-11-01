مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، ان "على جميع الموظفين الموطّنة رواتبهم لديه، الإسراع بتحديث بياناتهم من خلال تطبيق المصرف حصراً وذلك استنادا لتوجيهات ولضمان استمرار تقديم دون انقطاع".وأوضح المصرف أن "عملية التحديث تأتي لأغراض تدقيقية تهدف إلى تنظيم البيانات وضمان دقتها"، مشيراً إلى أن "عدم تحديث المعلومات قد يؤدي إلى إيقاف الحساب بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات المطلوبة".وبين أن "الخدمة تشمل حالياً الموظفين فقط، ولا تتضمن المتقاعدين في هذه المرحلة"، داعياً إلى "تحميل تطبيق من App Store أو Google Play وإتمام عملية التحديث بسهولة وأمان".واكد المصرف "في حال عدم معرفة الية التحديث او مواجهة صعوبة في الاستخدام بالامكان مراجعة اقرب فرع من فروع المصرف".