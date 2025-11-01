مرصد بيئي: العراق بحاجة لأمطار لـ3 اشهر لتأمين المياه المطلوبة

وقال المرصد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحكومة تناست تماماً ملف المياه مقابل ملفات سياسية واقتصادية وصراعات مما أدى إلى تفاقمه في الوقت الحالي ليصيب الجفاف ليس فقط المحافظات الجنوبية فحسب وانما بدأ يمتد ليصل إلى المناطق الغربية وشمال وغيرها".وأضاف أن "ملف المياه يمر بأسوأ احواله حيث يواجه الازمة الاشد منذ 90 عاماً باعتراف وزير الموارد المائية"، مبيناً ان "مخزون المياه قد ينخفض خلال الاشهر المقبلة إلى أقل من 4 بالمئة في حال تأخر سقوط الأمطار في بغداد والمحافظات".وأكد ان "الأمطار بصورة متفاوتة قد لاتحل موضوع ارتفاع منسوب المياه في نهري والفرات والنواظم والسدود لان العراق يحتاج إلى كمية تمتد لأكثر من 3 اشهر على الأقل وبمعدلات سقوط عالية بحيث يكفي العراق لفصل الصيف القادم وللزراعة والاستهلاك".وحذر المرصد من "تعرض العراق إلى خديعة ثانية من قبل بعد ان وافقت على اطلاق مليار متر مكعب على نهري دجلة والفرات، ومثل هذه الكمية تعد كبيرة جدا يمكن ان تطلقها للعراق “دون مقابل”، منوهاً ان "تركيا تريد ان تضغط أكثر على العراق لتقديم تنازلات سياسية وأمنية واقتصادية أكثر خلال المرحلة المقبلة".