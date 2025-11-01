العراق يدخل مرحلة جديدة من استيراد السيارات.. هل ستؤثر المواصفة على الأسعار؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يدخل مرحلة جديدة من استيراد السيارات.. هل ستؤثر المواصفة على الأسعار؟

محليات

2025-11-01 | 06:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يدخل مرحلة جديدة من استيراد السيارات.. هل ستؤثر المواصفة على الأسعار؟
530 شوهد

السومرية نيوز – محلي
مع اقتراب موعد تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات مطلع العام المقبل 2026، تتزايد التساؤلات في الشارع العراقي حول تأثير هذه الخطوة على حركة استيراد المركبات وأسعارها في السوق المحلية، وسط ترقب واسع من قبل التجار والمواطنين على حد سواء.

وذكرت وزارة التخطيط في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "العمل بالمواصفة العراقية الجديدة للسيارات يبدا من الأول من كانون الثاني المقبل"، مشيرة إلى أن "التعليمات تشمل جميع أنواع السيارات بغض النظر عن بلد المنشأ أو الطراز، في إطار خطة تهدف إلى رفع معايير السلامة والجودة وحماية المستهلك والبيئة".
وذكر رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، فياض محمد عبد، للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات سيبدأ بتفعيل بند التأشير في الأول من كانون الثاني عام 2026، إذ تم تبليغ جميع المستوردين والمصنّعين والمنتجين بذلك، والآن أصبح كل ما يتعلق بهذا الشأن متاحاً على المنصة الإلكترونية الخاصة بالجهاز".
وأضاف أن "المواصفة العراقية الجديدة المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) أُعدّت لتتلاءم مع الأجواء العراقية وظروف التشغيل المحلية، وتركّز بشكل أساسي على جوانب الطاقة والأمان لضمان دخول سيارات آمنة إلى العراق"، مؤكداً أن "القرار يشمل جميع أنواع السيارات دون استثناء، سواء كانت صالوناً أو دفع رباعي أو نقل خفيف أو ثقيل".
وأوضح عبد أن "العراق لن يسمح بعد الآن بدخول السيارات المستعملة التي تعرّضت لحوادث أو أضرار جسيمة مثل السيارات المحروقة أو الغارقة أو المتضررة من الفيضانات"، مبيناً أن "السيارات الجديدة أيضاً يجب أن تلتزم بشكل كامل بالمواصفة العراقية بغض النظر عن بلد المنشأ أو اللون أو الماركة التجارية".
وأشار إلى أن "بعد تاريخ 1/1/2026 ستكون هناك إجراءات محددة وواضحة بشأن دخول السيارات، وأن الجهاز المركزي يتعامل حصراً مع المنافذ الرسمية التي يمتلك فيها قواعد بيانات دقيقة"، لافتاً إلى أن "أي منافذ أخرى غير رسمية لا تقع ضمن مسؤولية الجهاز".
وبيّن أن "التاجر عندما يعلن عن رغبته بجلب سيارات إلى العراق، يتم إدخال بياناته في نظام خاص، وتتابع شعبة المركبات في الجهاز هذه السيارات من حيث مصدرها والمنفذ الحدودي الذي دخلت منه، وبعد التأكد من مطابقة المواصفة العراقية يتم السماح بدخولها إلى السوق".
وأضاف أن "الجهاز حدد مواقع الفحص وأبلغ الشركات والمستوردين بضرورة تصنيع سيارات مخصصة للعراق، وفقاً للمواصفات المعتمدة رسمياً، بما يضمن الحد من دخول السيارات الرديئة أو المخالفة لمعايير السلامة البيئية والفنية".
ويرى مراقبون واقتصاديون أن "تطبيق المواصفة الجديدة سيكون خطوة إيجابية لتنظيم سوق السيارات في العراق، لكنه قد يؤدي في البداية إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار بسبب كلفة الالتزام بالمواصفات واشتراطات الفحص الفني".
وبينوا ان "القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط نوعية السيارات المستوردة، والحد من دخول السيارات غير الآمنة أو التي تسببت سابقاً بمشكلات فنية في الطرق العراقية"، مشيرا الى أن "هذا الإجراء سيحسّن من كفاءة الأسطول المحلي ويخفض معدلات الحوادث على المدى البعيد".
وأكد أن "الأسعار قد تشهد زيادة طفيفة خلال الأشهر الأولى من التطبيق نتيجة قلة العرض وارتفاع تكاليف الاستيراد، خصوصاً من الشركات التي لم تجهز بعد خطوط إنتاج مطابقة للمواصفة العراقية"، لكنه توقع أن "تستقر السوق لاحقاً مع تكيّف المستوردين والمصنّعين مع المتطلبات الجديدة".
في المقابل، يحذر بعض التجار من أن "فرض المواصفة دون منح فترة انتقالية طويلة قد يخلق نقصاً مؤقتاً في السيارات المستوردة، ويؤثر في حركة البيع والشراء خلال الربع الأول من عام 2026"، داعين إلى "تنسيق أوسع بين وزارة التخطيط ودوائر الجمارك والمنافذ الحدودية لتسهيل التطبيق وتجنب التعقيدات الإدارية".
ويجمع المراقبون على أن "القرار يمثل تحولاً تنظيمياً مهماً في ملف استيراد السيارات، بعد سنوات من دخول سيارات بمواصفات مختلفة وغير موحدة إلى العراق، ما أدى إلى تفاوت كبير في الجودة وكثرة الأعطال وتراجع الأمان".
ويرى مختصون أن "التقييس والسيطرة النوعية بات ضرورة لضمان أن تكون السيارات التي تدخل السوق مطابقة للمعايير البيئية الحديثة، خصوصاً فيما يتعلق بانبعاث الغازات واستهلاك الوقود، وهو ما يتماشى مع التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة".
ومع بدء العد التنازلي لتطبيق المواصفة العراقية الجديدة، يبدو أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة من ضبط وتنظيم سوق السيارات بما يحقق مصلحة المواطن ويحمي البيئة ويضمن السلامة العامة.
لكن في المقابل، يظل تحدي الأسعار ومدى جاهزية الشركات والمنافذ للتطبيق الكامل أبرز ما يترقبه المواطن العراقي مع حلول العام 2026.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
Play
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
علناً
Play
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
Play
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Play
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Play
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Live Talk
Play
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Play
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
Play
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
علناً
Play
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
Play
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Play
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Play
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Live Talk
Play
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Play
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30

اخترنا لك
القبض على 4 متهمين اعتدوا على أحد المدرسين في بغداد
09:40 | 2025-11-01
وزير التربية: لن نوقع على بياض ولن نهدر أموال الدولة
09:29 | 2025-11-01
أهالي العامرية يستقبلون المرشح عن تقدم عمار الحمداني ويؤكدون دعمه في الانتخابات المقبلة
09:20 | 2025-11-01
وثائق تكشف تزوير المرشحين للانتخابات "فراس رحيم مجيسر" و "ياسر اسكندر وتوت" لشهاداتهم
09:09 | 2025-11-01
عقد "اللوحات الإعلانية على أعمدة الكهرباء" خارج الأطر القانونية.. وثيقة تؤكد عدم جواز الاستثناءات
08:57 | 2025-11-01
بيان رسمي يكشف تفاصيل الهزة الأرضية في ديالى
08:40 | 2025-11-01

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.