اعلام إيراني: العراق على اعتاب تطورات جديدة ومتسارعة.. ماذا يريد ترامب من الانتخابات؟

وقال "صحيفة الجمهورية الإسلامية" في مقال تابعته نيوزـ ان "أحداث الأسابيع الأخيرة في تشير بوضوح إلى تطورات سريعة خططت لها واللوبي الصهيوني، ومن شأنها أن تضع البلاد على المسار الذي يرغب فيه الأجانب في المستقبل القريب".واستشهدت الصحيفة بتصريحات لمسؤولين عراقيين نقلتها وسائل اعلام محلية، من بينها ان المبعوث الأمريكي الخاص مارك سافايا، اخبر ان المناصب السيادية السبع ستكون بموافقة حصرا وهي رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب، ووزارة النفط والبنك المركزي والداخلية والدفاع والمالية، ويجب ألا يتدخل في ملف هذه المناصب، لأن هذه المناصب شديدة الحساسية".واعتبر المقال، إن "التدخل في بهذه الوقاحة في عالم اليوم أمر غريب للغاية، ولكنه ليس غريبًا جدًا من ، وخاصة أمريكا ، لذلك لا ينبغي أن نفاجأ بالمطالب التدخلية للغاية لممثله ومبعوثه إلى العراق".وأشارت الصحيفة الى انه "بهذه العقلية المنحرفة يقول إنه في العراق، يجب أن يكون انتخاب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزراء الداخلية والدفاع والمالية والنفط ومحافظ البنك المركزي بموافقة الولايات المتحدة، ولإجبار السلطات العراقية على الاستسلام لهذا المطلب، أرسل عدة قوافل عسكرية مكونة من معدات عسكرية مختلفة إلى مدينتي وأربيل في الأسابيع الأخيرة، كما عزز قواته العسكرية في والمنافذ الحدودية مع ، كما يجب اعتبار التحركات الأخيرة لإرهابيي داعش في العراق من بين حيل ترامب لتسميم أعين السلطات العراقية والقوى الوطنية والناشطين السياسيين، بالإضافة إلى ذلك، فإن التهديدات العلنية والرسائل السرية من النظام الصهيوني للسلطات العراقية هي أدوات تهديد أخرى استُخدمت لإجبار على قبول المطالب التدخلية والهيمنة للولايات المتحدة".واعتبرت الصحيفة ان "التحركات التدخلية الأمريكية الأخيرة في العراق تهدف إلى التأثير على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد بُذلت جهودٌ سابقةٌ لإثارة الانقسامات بين الأحزاب والجماعات الشيعية في العراق لمنعها من الفوز في الانتخابات، مما أدى للأسف إلى نتائجَ وخيمة، كما تُتخذ إجراءاتٌ مُثيرةٌ للانقسام بين السنة ومختلف الجماعات العرقية، جميعها مُدبَّرة ومُموَّلةٌ من الولايات المتحدة وأتباعها في المنطقة، والهدف النهائي من هذه التحركات هو إضعاف سيادة الشعب العراقي، حتى تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق مطالبها غير المشروعة، التي طرحتها عبر مبعوثها إلى العراق، ترامب، بل تلجأ إلى التدخل العسكري لتحقيق ذلك".