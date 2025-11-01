احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
11:15 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545610-638975908207188295.jpg
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
محليات
2025-11-01 | 06:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
17,389 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تنشر
وكالة السومرية
نيوز، العطل في شهر تشرين الثاني الحالي وفقا لقانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024.
ووفقا لقانون العطل فأن الطائفة
المسيحية
على موعد مع
عطلة
تستمر ليومين وذلك بمناسبة العيد الصغير.
الا ان هناك عطلة طويلة متوقع إعلانها من قبل
الحكومة العراقية
وهي عطلة الانتخابات التي ستشهد التصويت في يوم الاقتراع الخاص والعام.
وحتى الان لم تحدد مدة العطلة الا ان المتوقع ان تكون عطلة طويلة تستمر لاكثر من يومين او أسبوع وفقا للتوقعات.
ولمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على (7) سبعة ايام في السنة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ماذا سيحصل في شهر تشرين الثاني بالعراق؟
07:15 | 2025-11-01
انتخابات تشرين الثاني: 309 مرشحين يتنافسون على 46 مقعداً في كردستان
04:17 | 2025-10-30
السوداني يأمر بتشغيل مطار الموصل للرحلات الداخلية ابتداءً من تشرين الثاني
08:16 | 2025-10-26
العراق.. استعدادات لتكون انتخابات تشرين الثاني مميزة
06:58 | 2025-10-24
عطل
العراق
الحكومة العراقية
وكالة السومرية
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
السومرية
مجلس الو
المسيحية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
أمن
44.77%
01:52 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
01:52 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
محليات
24.13%
06:45 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
06:45 | 2025-11-01
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
محليات
16.39%
02:12 | 2025-10-31
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
02:12 | 2025-10-31
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ"المشروع الثوري"
اقتصاد
14.7%
11:10 | 2025-10-30
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ"المشروع الثوري"
11:10 | 2025-10-30
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
الأكثر مشاهدة
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
اخترنا لك
القبض على 4 متهمين اعتدوا على أحد المدرسين في بغداد
09:40 | 2025-11-01
وزير التربية: لن نوقع على بياض ولن نهدر أموال الدولة
09:29 | 2025-11-01
أهالي العامرية يستقبلون المرشح عن تقدم عمار الحمداني ويؤكدون دعمه في الانتخابات المقبلة
09:20 | 2025-11-01
وثائق تكشف تزوير المرشحين للانتخابات "فراس رحيم مجيسر" و "ياسر اسكندر وتوت" لشهاداتهم
09:09 | 2025-11-01
عقد "اللوحات الإعلانية على أعمدة الكهرباء" خارج الأطر القانونية.. وثيقة تؤكد عدم جواز الاستثناءات
08:57 | 2025-11-01
بيان رسمي يكشف تفاصيل الهزة الأرضية في ديالى
08:40 | 2025-11-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.