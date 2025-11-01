احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني

ووفقا لقانون العطل فأن الطائفة على موعد مع تستمر ليومين وذلك بمناسبة العيد الصغير.الا ان هناك عطلة طويلة متوقع إعلانها من قبل وهي عطلة الانتخابات التي ستشهد التصويت في يوم الاقتراع الخاص والعام.وحتى الان لم تحدد مدة العطلة الا ان المتوقع ان تكون عطلة طويلة تستمر لاكثر من يومين او أسبوع وفقا للتوقعات.ولمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على (7) سبعة ايام في السنة.