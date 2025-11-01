ماذا سيحصل في شهر تشرين الثاني بالعراق؟

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وتابعته ، ان "شهر تشرين الثاني يُعدّ من الأشهر الانتقالية المهمة في مُناخ ، إذ يشهد تحولاً تدريجياً من أجواء الخريف الدافئة إلى أجواء أكثر برودة وتقلبات شتوية".وفيما يلي أبرز مميزاته المُناخية والعامة:1. بداية الموسم المطري الفعلي.ويُعتبر من أكثر أشهر الخريف نشاطاً للأمطار، خصوصاً في المناطق الشمالية والوسطى، حيث تزداد فيه فرص الحالات الجوية الناتجة عن نزول الكتل الباردة من أوروبا.واول الحالات الجوية المتوقعة ستكون بعد الثلث الاول من الشهر.2. انخفاض درجات الحرارةويبدأ الحرّ والدفئ بالانحسار نهائياً، وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً لتصبح معتدلة نهاراً وباردة ليلاً.كما تسجل بعض المدن الشمالية درجات حرارة دون ال10 م° خلال الفجر والصباح.3. نشاط الرياح الشمالية الغربية أحيانا.وتسود في أغلب الفترات رياح شمالية غربية معتدلة، تعمل على نقاء الأجواء وتراجع الغبار مقارنة بالأشهر السابقة بسبب ارتفاع الرطوبة السطحية.4. نهاية موسم الغبار الخريفي وبداية الخصب الزراعي.وتتراجع العواصف الترابية، وتبدأ التربة باستعادة رطوبتها مما يساعد على بداية موسم الزراعة الشتوية.5. تنوّع الأنظمة الجوية المؤثرة.وقد تتناوب المرتفعات الجوية الباردة والمنخفضات المتوسطية، مما يجعل الأجواء متقلبة بين أيام مشمسة وأخرى ممطرة أو غائمة خصوصا ما بعد منتصف الشهر.6. بوادر البرودة الشتويةوتظهر في أواخر الشهر الكتل الهوائية الباردة الأولى القادمة من ، وقد تُسجّل أول موجة صقيع خفيفة في المناطق الجبلية.