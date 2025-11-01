بيان رسمي يكشف تفاصيل الهزة الأرضية في ديالى

وذكر بيان للهيئة، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية مساء هذا اليوم السبت 1 / 11 / 2025، تبعد حوالي 25كم شرق قضاء كفري من ، وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين بالقرب من منطقة حدوثها".وأضاف البيان، "نهيب بالمواطنين الكرام، الابتعاد عن الاخبار الكاذبة والاشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".وكان قد افاد مراسل ، بان هزة أرضية ضربت اليوم السبت، عدد من مناطق شمال بعد ساعات من الهزة الأولى في محافظة نيوى.وقال مراسلنا ان "هزة ارضية ضربت مناطق (ديالى) وكلار ومحافظة في شمال العراق".وجاءت هذه الهزة بعد ساعات من تعرض مناطق مدينة الى هزة أرضية بقوة (3,2) على مقياس ريختر، وفقا لقسم الرصد الزلزالي في .