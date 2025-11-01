أهالي العامرية يستقبلون المرشح عن تقدم عمار الحمداني ويؤكدون دعمه في الانتخابات المقبلة

وذكر بيان لمكتب الحمداني، ان "الحاضرين عبروا عن دعمهم الكامل له في الانتخابات المقبلة، مؤكدين أن أداءه المتميز في كان له الأثر الكبير في تحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية في مناطقهم".من جانبه، شكر الحمداني الحضور على هذا الدعم الكبير، مؤكدًا أنه سيواصل العمل بكل جد وإخلاص من أجل خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم.