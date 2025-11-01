القبض على 4 متهمين اعتدوا على أحد المدرسين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف مباشر من قائد شرطة اللواء حمد، تمكن قسم الحرية مع مفارز نجدة الحرية من إلقاء القبض على أربعة متهمين أقدموا على الاعتداء على أحد المدرسين أثناء دخوله إلى المدرسة".واشارت الى انه "تم تشكيل فريق عمل مختص بالتحري وجمع المعلومات، مما أسفر عن تحديد هوية المعتدين والقبض عليهم بوقت قياسي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".