مقتل وإصابة شخصين باطلاق نار في الطارمية.. الاسباب غامضة

وقال المصدر لـ ، ان "شخصاً قتل واصيب اخر نتيجة اطلاق نار لم تعرف اسبابه ضمن قضاء الطارمية".واشار الى ان "قوة امنية وصلت المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".