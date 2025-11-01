ما حقيقة الفيديو المنتشر حول تعنيف رجل لوالده داخل المنزل؟

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يعنف شخصاً آخر داخل منزله ، وأشار البعض في تعليقاتهم الى أن هذا الشخص يعنف والده".وتابعت انه "حرصاً من العراقية على متابعة هكذا حالات ومن خلال رصدها المستمرة وبعد الفحص والمتابعة الدقيقة تبين أن هذا المقطع الفيديوي ليس داخل ".واكدت على "عدم الترويج لمقاطع فيديوية ووضع أوصاف أو عناوين من دون التأكد من الجهات المختصة الرسمية".