ممارسات امنية لتأمين المراكز الانتخابية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تواصل استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية المقبلة، حيث نفذت اليوم الممارسة الأمنية الثالثة الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع جاهزية القطعات الأمنية وتعزيز التنسيق الميداني بين جميع التشكيلات".واشارت الى ان "هذه الممارسة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تهيئة أجواء مستقرة وآمنة تسهم في نجاح الانتخابات، وضمان انسيابية الحركة وسلامة الناخبين والعاملين في المراكز الانتخابية".