الاطاحة بـ 5 ارهابيين في محافظات مختلفة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "حسب توجيهات المراجع و مدير الاستخبارات العسكرية والمتضمنة تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومتابعه الاوامر القضائية وتنفيذها وضمن منهاجها التعرضي للقبض على كل المطلوبين للقضاء، نفذ منتظبي مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية الأخرى".واشارت الى ان "العمليات، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 ارهابيين في محافظات مختلفة من البلاد، وهم مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4 / 1 ) ارهاب".وبينت انه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".