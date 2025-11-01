تحالف العزم يقيم مهرجاناً انتخابياً في معرض بغداد الدولي

اقام تحالف العزم، اليوم السبت، مهرجاناً انتخابياً في معرض الدولي للمرشح .

وقال مراسل ، إن تحالف العزم اقام مهرجاناً انتخابياً للمرشح بحضور وزير التربية وحضور جماهيري قوي.

وأكد الحيالي في كلمة له خلال المهرجان، "ضرورة المشاركة بالانتخابات ودعم تحالف العزم".