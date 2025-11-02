الجهد الخدمي مع قرب انتهاء الدورة الحكومية: آليات الدولة المتروكة نفذت 800 مشروع للمناطق المحرومة

وقال المعاون الإداري لفريق الجهد الخدمي والهندسي، ، انه "من بين أهم الصلاحيات الممنوحة للفريق إجازة الدخول إلى المناطق الزراعية التي أصبحت مناطق حكومية، سواء الواقعة ضمن حدود أمانة أو ضمن حدود في المحافظات"، معتبرا ان "هذا الملف كان من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، إذ بقي متروكاً دون حسم لسنوات طويلة نظراً لاحتياجه إلى قرارات جريئة وتشريعات من ، لكن مع تشكيل الحكومة الحالية، تم منح الفريق صلاحيات استثنائية مكنته من تقديم الخدمات للمناطق المحرومة التي كانت تعاني من انعدام شبه تام في البنى التحتية".وأوضح ان "الفريق باشر أعماله رسمياً في شهر تشرين الثاني 2022، وانطلق إلى عدد من المناطق التي كانت توصف سابقاً بأنها مناطق تجاوزات، ليدخل إليها لأول مرة بشكل رسمي ومنظم، وخلال فترة عمل امتدت إلى ثلاث سنوات تقريباً، تمكن الفريق من تنفيذ أكثر من 800 مشروع متنوع شمل البنى التحتية والفوقية، إضافة إلى مشاريع الإكساء والتأهيل والصيانة في مختلف القطاعات، وذلك بكلفة بلغت 800 مليار دينار فقط، وهو رقم قليل مقارنة بحجم المشاريع، فضلا عن استخدام الاليات الحكومية الموجودة في مؤسسات الدولة".من جانبه قال رئيس فريق الجهد الخدمي في بغداد، ، إن "الفريق يقدم خدماته البلدية لحوالي 4 ملايين و70 ألف مواطن ضمن 11 محافظة من خلال تنفيذ مشاريع واسعة تشمل جميع القطاعات الحيوية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف، أن "الفريق أنجز العديد من المشاريع، بينما لا يزال 213 مشروعاً قيد التنفيذ، منها 42 مشروعاً وصلت نسب الإنجاز فيها إلى 90 بالمئة، فيما بلغت نسب الإنجاز في المشاريع المتبقية 70 بالمئة، وشملت الإنجازات إنشاء وتأهيل 1650 كم من شبكات المجاري ومياه الأمطار، وترميم 145 مدرسة في المحافظات المشمولة بخدمات الفريق، إلى جانب بناء وإنشاء 16 مركزاً صحياً وتأهيل 10 مستشفيات".وأشار الى ان الفريق "نفذ أيضا مشاريع طرق واسعة شملت إكساء 11 مليوناً 4 آلاف من الطرق الرئيسية، ونصب 586 محولة كهربائية، وإنشاء 2000 كم من شبكات الماء لتلبية احتياجات المواطنين".