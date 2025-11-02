الصفحة الرئيسية
قطع أراضي منتسبي التربية.. محافظتان تكملان التوزيع وأخرى تواجه تحديات المادة 140
محليات
2025-11-02 | 03:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
566 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
الهيئة العليا
للتنسيق بين المحافظات، اليوم الأحد، انجاز تقدُّم ملموس في مشروع تخصيص الأراضي السكنيَّة لشريحة قطاع التربية ضمن مبادرة المطوِّر العقاريِّ، مبينة ان الإجراءات شملت جميع المحافظات.
وأوضح المنسِّق العامُّ لشؤون المحافظات، أحمد
عبد الزهرة
الفتلاوي للصحيفة الرسمية، أنَّ "محافظتي
النجف
وصلاح الدين رفعتا قطع الأراضي الخاصَّة بهما إلى
مجلس الوزراء
بانتظار قرار التخصيص النهائيِّ، بينما تمَّ تخصيص نحو (10) آلاف قطعةٍ في
واسط
و(5) آلافٍ في
المثنى
، بينما تتمّ معالجة الإشكالات في
ذي قار
وبغداد وتوزيع الأراضي على وفق النسب السكانيَّة".
وتابع المنسق، "يستفيد من المشروع أكثر من مليونٍ و(300) ألف منتسبٍ في قطاع التربية، مع تكاليف تقديريَّةٍ تتراوح بين (8 و15) مليون دينارٍ للقطع المخدومة"، مشيراً إلى أنَّ "
نينوى
وكركوك تُواجهان تحدّياتٍ مرتبطةً بتطبيق المادَّة (140) من الدستور، بينما تتجه باقي المحافظات إلى استكمال الإجراءات قريباً لضمان توزيعٍ عادلٍ للأراضي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
