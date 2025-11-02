قطع أراضي منتسبي التربية.. محافظتان تكملان التوزيع وأخرى تواجه تحديات المادة 140

وأوضح المنسِّق العامُّ لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي للصحيفة الرسمية، أنَّ "محافظتي وصلاح الدين رفعتا قطع الأراضي الخاصَّة بهما إلى بانتظار قرار التخصيص النهائيِّ، بينما تمَّ تخصيص نحو (10) آلاف قطعةٍ في و(5) آلافٍ في ، بينما تتمّ معالجة الإشكالات في وبغداد وتوزيع الأراضي على وفق النسب السكانيَّة".وتابع المنسق، "يستفيد من المشروع أكثر من مليونٍ و(300) ألف منتسبٍ في قطاع التربية، مع تكاليف تقديريَّةٍ تتراوح بين (8 و15) مليون دينارٍ للقطع المخدومة"، مشيراً إلى أنَّ " وكركوك تُواجهان تحدّياتٍ مرتبطةً بتطبيق المادَّة (140) من الدستور، بينما تتجه باقي المحافظات إلى استكمال الإجراءات قريباً لضمان توزيعٍ عادلٍ للأراضي".