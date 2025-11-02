العدل تعلن إطلاق سراح 666 نزيلا بقانون العفو العام خلال الشهر الماضي

– محليات



أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن الموقف الشهري لعدد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر تشرين الأول الماضي 2025، إذ بلغ العدد الكلي (390) نزيلاً في وعدد من المحافظات.



وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "من بين المفرج عنهم (666) نزيلاً أُطلق سراحهم استناداً إلى ".



وأكدت الوزارة أن "دائرة الإصلاح العراقية تواصل متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، حرصاً منها على أداء واجبها وفق الأطر القانونية وبأعلى مستويات المهنية".

