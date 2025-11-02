ما حقيقة ظهور متحور جديد من كورونا في المدارس العراقية؟

وتزايدت مؤخراً شكاوى الأهالي من انتشار حالات الانفلونزا بين الطلبة في المدارس، لاسيما مع بدء انخفاض درجات الحرارة ودخول موسم الخريف، ويؤكد أولياء الأمور أن عدداً كبيراً من التلاميذ يعانون أعراض الحمى والسعال والتعب العام، ما اضطر بعضهم إلى الغياب المتكرر عن الدوام، في حين يخشى آخرون من انتقال العدوى داخل الصفوف المكتظة.وقال المتحدث الرسمي باسم الدكتور إن الوزارة سبق أن اتخذت إجراءات استباقية عبر إطلاق حملة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية تحت شعار (احم ناسك.. وابدأ بنفسك.. لقاحك حياتك)، مبيناً أن اللقاح يعدُّ من الوسائل الفعّالة للوقاية من الفيروسات الموسمية ويطرح سنوياً في أعداد محددة بمراكز الرعاية الصحية.وأوضح أن اللقاح لا يدرج ضمن جدول التطعيمات الدورية الإلزامية، لكنه ينصح به للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الذين يعانون ضعفاً في الجهاز ، أو أمراضاً مزمنة في الجهاز التنفسي، أو المرضى الذين يتلقون علاجاً كيميائياً لمرض ، منوهاً بأن الوزارة وفّرت قائمة بالمراكز الصحية التي تحتوي على اللقاح ونشرتها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.ونفى البدر بشكل قاطع تسجيل أي حالات وبائية أو ظهور متحورات جديدة من في البلاد، مؤكداً أن جميع الإصابات التنفسية والانفلونزا الموسمية تقع ضمن المعدلات الاعتيادية المتوقعة لهذا الموسم، مشيراً إلى أن لم يسجل أي مؤشرات على ظهور سلالة جديدة من الفيروسات، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار متحور جديد من كورونا.وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم أن الوزارة تتابع عن كثب الوضع الصحي في المدارس الابتدائية والثانوية ببغداد والمحافظات، مبيناً أن المنسق الصحي في كل مدرسة يتولى مسؤولية متابعة الحالات المرضية بين التلاميذ والطلبة بالتعاون مع الإدارات المدرسية والمؤسسات الصحية المختصة.