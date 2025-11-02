بعد أكثر من عامين من التوقف.. السليمانية تستقبل أول طائرة تركية فجر الثلاثاء

ووفقًا للمعلومات، تقرر أن تُسيّر الرحلات بين وتركيا أسبوعيًا في أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء والجمعة، عن طريق شركة الخطوط الجوية التركية، بحسب وسائل إعلام كردية.وكان إيقاف الرحلات بين مطار وتركيا قد أثر على سفر المواطنين، وخاصة تجار .حظر الرحلات الجوية التركية إلى بدأ رسمياً بقرار من الحكومة التركية في الثالث من نيسان 2023.وفي يوم الخميس التاسع من تشرين الثاني 2025، خلال الاجتماع بين ، رئيس ، ورجب طيب ، رئيس ، تم التباحث حول العقوبات المفروضة على مطار السليمانية، وفي نفس الاجتماع، قرر أردوغان، بناءً على طلب نيجيرفان ، رفع العقوبات عن مطار السليمانية.