توضيح رسمي من الموارد المائية بشأن العلاقة المائية بين العراق وتركيا

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مصحب، في بيان مخاطباً وسائل الإعلام والرأي العام: "بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية والوكالات الإخبارية من أنباء وبيانات تتعلق بالعلاقة المائية بين جمهورية وجمهورية ، تود التوضيح بأن ما تم تداوله يتعارض مع البيان الرسمي للوزارة الذي تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في 12 تشرين الأول 2025".وأضاف: "كما تؤكد الوزارة أن تلك الأنباء تضمنت معلومات غير دقيقة حول طبيعة العلاقات بين البلدين، إذ إن العلاقات العراقية - التركية علاقة جيدة ومتينة، تقوم على أواصر التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومن بينها قطاع المياه"، مبيناً أن "المباحثات والزيارات على أعلى المستويات مستمرة لتعزيز التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وتابع: "كما تُشدِّد الوزارة على أهمية الرجوع إلى قنواتها الرسمية باعتبارها المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات".