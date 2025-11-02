إقليم كردستان يُعيد أكثر من 300 مُهاجر محتجز في شمال إفريقيا

رئيس الجمعية، ، قال في تصريح للجريدة الرسمية، إنّ "دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم عملت بشكلٍ مستمرٍّ منذ بداية العام على الإفراج عن المحتجزين الذين حاولوا الهجرة غير إلى أوروبا".وأضاف أن 319 محتجزاً في ليبيا وتونس تمَّت إعادتهم إلى مدن الإقليم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن "هناك ما يقارب 50 مهاجراً لا يزالون محتجزين في بعض الدول، والحكومة تعمل على إخراجهم وإعادتهم إلى الإقليم".ويتوجّه آلاف الشباب من والعراق والمنطقة للهجرة إلى الخارج سنوياً، عبر طرق غير شرعية، هرباً من سوء الأحوال المعيشية (كالفقر أو البطالة أو هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية)، ويتعرَّضون إلى أقسى الأوضاع في طريق الشتات.ويُفقد جزء كبير من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، حيث يقضون قتلاً أو غرقاً أو بَرداً أو جوعاً في معابرهم السريّة أثناء محاولات الوصول إلى "برّ الأمان" الذي قصدوه في أوروبا.