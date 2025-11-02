السوداني: مترو بغداد من أهم مشاريع النقل الستراتيجية التي تدعم كل القطاعات الاقتصادية

وبحسب بيان مكتب ، حضر الاجتماع ، ورئيس للتنمية، وعدد من المستشارين، وممثلي الهيئات الدبلوماسية والممثلين لشركات أجنبية راغبة بالمشاركة في الائتلافات لتنفيذ المشروع، وعدد من ممثلي الشركات المحلية والقطاع الخاص.وشهد اللقاء استعراض ما تقدمت به شركتا (أوليفر وايمن وسيسترا) الاستشاريتان حول الخطة الأساسية لتنفيذ المشروع، والرؤية الاقتصادية المتعلقة بالمسارات.وأشار الى أن "مشروع مترو يعد من أهم مشاريع النقل الستراتيجية التي تدعم كل القطاعات الاقتصادية"، مؤكداً "رؤية الحكومة في التركيز على البنى التحتية للنقل والمواصلات؛ کونها من ركائز التنمية، وكذلك التركيز على تطوير النقل داخل المدن، حيث انطلقت في تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية، وإنشاء الطرق الحلقية".وأكد السوداني، أن "مشاريع المدن الجديدة حول بغداد مثل بسماية والجواهري والورد، تشكل مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وسيكون مترو بغداد وسيلة رابطة وناجحة لهذه المناطق".وبين رئيس أن "مترو بغداد هو مشروع طال انتظاره، وموجود في المخططات، وقامت حكومتنا بتحديث للمسار، وتعاقدت مع الجهات الاستشارية، وتقدمت ائتلافات بعروض التنفيذ لم تحظ بالموافقة لأسباب فنية ومالية"، مبيناً أن "تقديمنا لهذا المشروع أمام المختصين يأتي للوصول إلى اتفاق بشأن تشكيل الائتلاف الأفضل لتنفيذه، وأن الحكومة منفتحة على مشاركة كل الرصينة ورجال الأعمال".يذكر أن مخطط مشروع مترو بغداد سيتضمن خطوطا للنقل طولها (148) كم، مقسمة على (7) مسارات، و(64) .