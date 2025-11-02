التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زعيم "البوليساريو" يعلق على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

محليات

2025-11-02 | 06:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية
47 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، إعادة فتح التقديم إلى استمارة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية ضمن المقاعد الشاغرة للسنة الدراسية 2026/2025.

واوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2025/2024 الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر أو القريب.

وتدعو الطلبة – بحسب البيان - إلى الاطلاع على ضوابط وخطوات التقديم المثبتة في بوابة التقديم الإلكتروني، فيما يستمر التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) إلى غاية الخميس الموافق 2025/11/6.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
Play
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
Play
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-01
Play
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
Play
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
علناً
Play
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:15 | 2025-10-30
Play
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
15:10 | 2025-10-30
Play
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
15:10 | 2025-10-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
Play
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
Play
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-01
Play
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
Play
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
علناً
Play
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:15 | 2025-10-30
Play
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
15:10 | 2025-10-30
Play
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
15:10 | 2025-10-30

اخترنا لك
المفوضية تحدد موعد تسلمها المدارس.. هل ستبدأ العطلة؟
10:39 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
بيان رسمي بشان الحركة التجارية مع سوريا
10:29 | 2025-11-02
في أربيل.. ثور هائج على المواطنين (فيديو)
09:41 | 2025-11-02
مأساة في البصرة.. انتشال جثث 3 اشقاء غرقوا في نهر
09:25 | 2025-11-02
30 هزة تضرب العراق
09:06 | 2025-11-02

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.