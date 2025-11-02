التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

واوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2025/2024 الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر أو القريب.وتدعو الطلبة – بحسب البيان - إلى الاطلاع على ضوابط وخطوات التقديم المثبتة في بوابة التقديم الإلكتروني، فيما يستمر التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) إلى غاية الخميس الموافق 2025/11/6.