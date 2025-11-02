التربية تقرر تمديد مدة تسجيل الطلبة في المدارس الثانوية العامة (وثيقة)

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان العام والاهلي والاجنبي تقرر تمديد مدة تسجيل الطلبة في المدارس الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 - 2025 لأسبوعين من تاريخ صدور الكتاب أدناه، على ان يقدم ولي الأمر عذراً مشروعاً لغرض العودة الى المدارس.الكتاب ادناه: