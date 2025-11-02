القرار لا ينفي التزوير!.. قصة عودة حسين عرب إلى السباق الانتخابي (وثائق)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حكاية لونا
من
12:30 PM
الى
01:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زعيم "البوليساريو" يعلق على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545706-638976807947182248.jpg
القرار لا ينفي التزوير!.. قصة عودة حسين عرب إلى السباق الانتخابي (وثائق)
محليات
2025-11-02 | 06:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
967 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الأحد، إعادة النائب
حسين عرب
إلى السباق الانتخابي، بعد استبعاده قبل أيام لأسباب تتعلق بتقديمه شهادة دراسية غير صحيحة.
وكان
حسين عرب
قد استُبعِد من الانتخابات بقرار من
مجلس المفوضين
، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية ورود وثيقة رسمية موجّهة من
هيئة النزاهة الاتحادية
إلى
رئيس الإدارة الانتخابية
في المفوضية، تُشير إلى عدم صحة صدور الوثائق المُقدَّمة من قِبَلِه، وفقاً لكتاب من
جامعة الإمام جعفر الصادق
.
وكشفت الوثيقة الصادرة عن الهيئة القضائية للانتخابات تفاصيل قرار إعادة المرشح للسباق، موضحةً أن قرار العودة جاء لكون مسألة التدقيق في صحة الوثائق المُقدّمة ومفاتحة الجهات المختصة "قد تطول بسبب طبيعة التحقيق"، وأن هذه الإجراءات تتعارض مع قرب موعد الاقتراع.
وأكدت الهيئة أن قرار العودة صدر أيضاً بهدف ضمان التنافس ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ولإتاحة الحق للمتضررين من الطعن في قرارات المفوضية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مصدر: المفوضية تعيد حسين عرب إلى السباق الانتخابي
06:00 | 2025-11-02
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
07:01 | 2025-10-29
المفوضية تصدر قراراً بشأن المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي
07:46 | 2025-08-20
المفوضية تنشر آخر إحصائية للمستبعدين من السباق الانتخابي (وثيقة)
02:10 | 2025-10-26
القرار لا ينفي التزوير!
قصة عودة حسين عرب إلى السباق الانتخابي (وثائق)
جامعة الإمام جعفر الصادق
رئيس الإدارة الانتخابية
هيئة النزاهة الاتحادية
النزاهة الاتحادية
السومرية نيوز
مجلس المفوضين
هيئة النزاهة
جعفر الصادق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
أمن
50%
00:52 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
00:52 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
محليات
27.16%
05:45 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
05:45 | 2025-11-01
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
محليات
11.64%
04:53 | 2025-11-01
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
04:53 | 2025-11-01
العراق يهدر ثروة بمليارات الدولارات وتوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل
محليات
11.2%
02:44 | 2025-11-01
العراق يهدر ثروة بمليارات الدولارات وتوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل
02:44 | 2025-11-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
15:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
15:10 | 2025-10-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
10:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
15:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
15:10 | 2025-10-30
اخترنا لك
المفوضية تحدد موعد تسلمها المدارس.. هل ستبدأ العطلة؟
10:39 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
بيان رسمي بشان الحركة التجارية مع سوريا
10:29 | 2025-11-02
في أربيل.. ثور هائج على المواطنين (فيديو)
09:41 | 2025-11-02
مأساة في البصرة.. انتشال جثث 3 اشقاء غرقوا في نهر
09:25 | 2025-11-02
30 هزة تضرب العراق
09:06 | 2025-11-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.