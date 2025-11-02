القرار لا ينفي التزوير!.. قصة عودة حسين عرب إلى السباق الانتخابي (وثائق)

وكان قد استُبعِد من الانتخابات بقرار من ، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية ورود وثيقة رسمية موجّهة من إلى في المفوضية، تُشير إلى عدم صحة صدور الوثائق المُقدَّمة من قِبَلِه، وفقاً لكتاب من .وكشفت الوثيقة الصادرة عن الهيئة القضائية للانتخابات تفاصيل قرار إعادة المرشح للسباق، موضحةً أن قرار العودة جاء لكون مسألة التدقيق في صحة الوثائق المُقدّمة ومفاتحة الجهات المختصة "قد تطول بسبب طبيعة التحقيق"، وأن هذه الإجراءات تتعارض مع قرب موعد الاقتراع.وأكدت الهيئة أن قرار العودة صدر أيضاً بهدف ضمان التنافس ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ولإتاحة الحق للمتضررين من الطعن في قرارات المفوضية.