التعليم تعلن بدء التقديم الى قناة القبول المباشر في الجامعات الحكومية

واوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وفق بيان للوزارة ورد لـ ، أن "التقديم وإجراء الاختبارات ينتهي في 2025/11/10 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي".وحددت أن "الكليات المعنية بقناة المباشر هي كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات وأقسام الآثار وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وأقسام اللغة الكردية والتركية وقسم رياض الأطفال وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الإسلامية والفقه وقسم الاقتصاد المنزلي في الجامعات وكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى".ويتوجب على الطلبة المتقدمين إلى كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة، بحسب البيان، "سحب استمارة التقديم والفحص الطبي قبل مراجعة الجامعة لإجراء الاختبار من خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ( https://dirasat.mohesr.gov.iq )".